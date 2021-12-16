Італія закрила кордони для українців, а Греція посилила обмеження на в'їзд

Про це повідомляє МЗС та Держприкордонслужба України.



З 16 грудня італійський уряд вніс Україну до переліку країн списку Е, що передбачає заборону на необов’язкові поїздки українських туристів.



МЗС зазначає, що виняток із заборони становлять українські власники посвідки на проживання в Італії, або ті громадяни, хто в’їжджає в Італію з підтверджених мотивів роботи, навчання, лікування або абсолютної необхідності.



"В окремих випадках, за рішенням італійських компетентних органів та за наявності аргументованих підстав, може бути дозволений в’їзд до країни осіб, які мають підтверджені та стабільні особисті стосунки з громадянами Італії", - уточнюється в повідомленні.



Нові правила діятимуть до 31 січня 2022 року.



Греція з 19 грудня вимагатиме від усіх, навіть вакцинованих, туристів надати результат ПЛР-тестування на коронавірус протягом 48 годин після в'їзду до країни.



Без тесту до країни можуть в’їхати лише ті, хто їде через Грецію транзитом і перебували за кордоном менше, ніж 48 годин.



Також подорожуючим до Греції потрібно заповнити спеціальну форму PLF за 24 години до перетину кордону.

3 15 грудня Польща змінила правила в’їзду для прибулих з країн, які не входять до Шенгенської зони (у тому числі з України).

З 1 січня 2022 року Домініканська Республіка змінить правила в'їзду для українців.