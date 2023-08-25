Італійський клуб оголосив про трансфер українця Коваленка

Про це повідомляє офіційний твіттер "Емполі".

"Емполі" орендував Віктора Коваленка в італійської "Аталанти", за яку українець зіграв лише 1 матч з 2021 року. Два минулих сезони півзахисник провів в оренді за "Спецію": зіграв 47 поєдинків, у яких забив 1 м'яч та віддав 5 результативних передач.

За підсумками попереднього сезону "Спеція" вилетіла з Серії А, а "Емполі" зберіг прописку.

Новачок "Емполі" Віктор Коваленко вже звернувся до вболівальників італійського клубу.

"Привіт, хлопці. Я - Віктор Коваленко, я радий бути з вами", - сказав Коваленко.

Коваленко гратиме за "Емполі" щонайменше до червня 2024 року.