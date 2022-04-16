"Італійський триколор повернувся до Києва": у столиці знову відкрилось посольство Італії
До Києва повернувся посол Італії в Україні П’єр Франческо Дзадзо
Про це повідомляє МЗС Італії.
"Італійський триколор повернувся до Києва, де посол Дзазо та його команда знову відкрили посольство Італії", - йдеться в дописі.
Крім цього, у відомстві додали, що Італія підтримує українські інституції та підтверджує зобов’язання допомагати громадянам Італії, сприяти діалогу та підтримувати рішення щодо миру та припинення військових дій.
- Нагадаємо, зі Львова до Києва повернулося посольство Франції.
- Також повертається до Києва посольство Молдови, яке відновило свою роботу з 15 квітня.
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