"Італійський триколор повернувся до Києва": у столиці знову відкрилось посольство Італії

Про це повідомляє МЗС Італії.



"Італійський триколор повернувся до Києва, де посол Дзазо та його команда знову відкрили посольство Італії", - йдеться в дописі.



Нагадаємо, зі Львова до Києва повернулося посольство Франції.

Також повертається до Києва посольство Молдови, яке відновило свою роботу з 15 квітня.

Крім цього, у відомстві додали, що Італія підтримує українські інституції та підтверджує зобов’язання допомагати громадянам Італії, сприяти діалогу та підтримувати рішення щодо миру та припинення військових дій.