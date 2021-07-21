Із 22 липня в Києві можна записатись на щеплення від COVID-19 та обрати препарат Moderna
Із 22 липня всі охочі у Києві зможуть щепитися від COVID-19 вакцинами CoronaVac та Moderna
Про це повідомляє КМДА.
Така можливість буде доступною для мешканців Києва, які зареєструються на вакцинацію через helsi.me та прийдуть на щеплення у Центр вакцинації проти COVID-19 (МВЦ).
А з 23 липня - і в пункт щеплень із тих, що розгорнуті на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги всіх районів столиці.
Директорка Департаменту охорони здоров’я Валентна Гінзбург повідомила, що МОЗ офіційно відкриває 5-й етап вакцинації
Гінзбург зазначила, що обрати зручну локацію для вакцинації у пункті щеплення можна за посиланням.
Записатися на щеплення обраною вакциною у Центрі вакцинації проти COVID-19 можна тут: https://cutt.ly/Im20TXc.
Запис на щеплення обраною вакциною у пунктах, створених на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги, – тут: https://cutt.ly/Hm20SPk.
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