Із 22 липня в Києві можна записатись на щеплення від COVID-19 та обрати препарат Moderna

Про це повідомляє КМДА.

Така можливість буде доступною для мешканців Києва, які зареєструються на вакцинацію через helsi.me та прийдуть на щеплення у Центр вакцинації проти COVID-19 (МВЦ).



А з 23 липня - і в пункт щеплень із тих, що розгорнуті на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги всіх районів столиці.

Директорка Департаменту охорони здоров’я Валентна Гінзбург повідомила, що МОЗ офіційно відкриває 5-й етап вакцинації

Гінзбург зазначила, що обрати зручну локацію для вакцинації у пункті щеплення можна за посиланням.

Записатися на щеплення обраною вакциною у Центрі вакцинації проти COVID-19 можна тут: https://cutt.ly/Im20TXc.

Запис на щеплення обраною вакциною у пунктах, створених на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги, – тут: https://cutt.ly/Hm20SPk.

