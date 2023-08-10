Із фракції "Слуги Народу" виключили нардепів Гунька та Торохтія
З фракції "Слуги Народу" виключили нардепів Анатолія Гунька, підозрюваного в хабарництві, та Богдана Торохтія, дружина якого під час війни придбала нерухомість у Болгарії
Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія.
"Завершили усі юридичні процедури щодо виключення Гунька і Торохтія з фракції. Політичне рішення було ухвалено одразу. Юридичні питання потребували певного часу", - зазначив він.
"Далі хай працюють правоохоронні органи, ніхто нікого вигороджувати не буде", - додав Арахамія.
Він порадив іншим фракціям також очищати свої лави від "негідників, яким не місце в політиці".
Що відомо про Гунька
8 серпня правоохоронці затримали Гунька та двох його спільників, які нібито отримали "винагороду" за розв’язання питання щодо передачі в оренду підприємцю державних земель. Того ж дня нардепу повідомили про підозру.
9 серпня його взяли під варту з альтернативою внесення грошової застави.
Що відомо про Торохтія
За даними журналістського розслідування Bihus.Info, Аліна Левченко, дружина народного депутата фракції "Слуга Народу" Богдана Торохтія, у серпні 2022 року купила нерухомість у курортному місті Несебр (Болгарія), а ще через кілька місяців – квартиру і паркомісце в Києві на Печерську. Нардеп відмовився відповідати журналістам на запитання щодо майна у Болгарії та запропонував надіслати офіційний запит. Після цього зі сторінки дизайн-студії його дружини зникли публікації про дизайн болгарської квартири.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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