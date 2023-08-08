Про це інформує Служба безпеки України.

"За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України", - пояснюють правоохоронці.

За даними правоохоронних органів, було документовано злочинну діяльність народного депутата та затримали його на гарячому під час отримання першої частини хабаря у розмірі 85 тисяч доларів.

Фото: Служба безпеки України

У рамках кримінального провадження за прийняття пропозиції або одержання хабаря службовою особою, розглядається питання про повідомлення про підозру народному депутату та двом його спільникам.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нардеп Олексій Гончаренко пише, що мова йде про обранця від "Слуги Народу" Анатолія Гунька.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про порушення закону нардепами в Україні

1 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в ухиленні від військової служби чотирьом військовослужбовцям однієї з частин ТрО.

2 серпня суд призначив колишньому народному депутату від забороненої ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляду тримання під вартою до завершення справи.

3 серпня було відомо, що співробітники СБУ і ДБР проводиди обшуки в народного депутата, який виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування.