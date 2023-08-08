Нардепа викрили на хабарі у $85 тис. за нібито передачу землі Національної академії аграрних наук в оренду
Правоохоронці затримали народного депутата Анатолія Гунька, який отримував гроші $85 тис. за нібито передачу землі Національної академії аграрних наук в оренду
Про це інформує Служба безпеки України.
"За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України", - пояснюють правоохоронці.
За даними правоохоронних органів, було документовано злочинну діяльність народного депутата та затримали його на гарячому під час отримання першої частини хабаря у розмірі 85 тисяч доларів.
Фото: Служба безпеки України
У рамках кримінального провадження за прийняття пропозиції або одержання хабаря службовою особою, розглядається питання про повідомлення про підозру народному депутату та двом його спільникам.
Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нардеп Олексій Гончаренко пише, що мова йде про обранця від "Слуги Народу" Анатолія Гунька.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Що відомо про порушення закону нардепами в Україні
1 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в ухиленні від військової служби чотирьом військовослужбовцям однієї з частин ТрО.
2 серпня суд призначив колишньому народному депутату від забороненої ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляду тримання під вартою до завершення справи.
3 серпня було відомо, що співробітники СБУ і ДБР проводиди обшуки в народного депутата, який виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування.
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