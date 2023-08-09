Про це інформує НАБУ.

"8 серпня 2023 року НАБУ і САП спільно з СБУ викрили народного депутата України IX скликання та двох його пособників (один з них є його помічником) на отриманні 85 тис. доларів неправомірної вигоди", - йдеться в заяві.

Слідство встановило, що народний обранець, який керує Тимчасовою слідчою комісією ВРУ з питань розслідування корупції на державних підприємствах, установах та організаціях Національної академії аграрних наук України, хотів "послужити" підприємцю землею для обробки. Ця земля перебувала у власності та під наглядом держпідприємств. Вартість його послуг складала 130 доларів за гектар.

За заявою підприємця, якого примушували платити хабар, правоохоронці розслідують справу про корупцію народного обранця і його пособників. Вони хотіли отримати від підприємця 221 тис. доларів за можливість обробляти землю одного з держпідприємств площею 1700 га.

Нагадаємо, 8 серпня правоохоронці затримали "на гарячому" народного депутата Анатолія Гунька і двох його помічників, які отримували аванс у 85 тис. доларів. Того ж дня нардепу повідомили про підозру.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про порушення закону нардепами в Україні

1 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в ухиленні від військової служби чотирьом військовослужбовцям однієї з частин ТрО.

2 серпня суд призначив колишньому народному депутату від забороненої ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляду тримання під вартою до завершення справи.

3 серпня було відомо, що співробітники СБУ і ДБР проводиди обшуки в народного депутата, який виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування.