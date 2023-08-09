Нардепу-"слузі" Гуньку, якого викрили на хабарі у $85 тис., оголосили про підозру
Чинному народному депутату України Анатолію Гуньку та двом співучасникам повідомили про підозру в хабарі за передачу землі Національної академії аграрних наук в оренду
Про це інформує НАБУ.
"8 серпня 2023 року НАБУ і САП спільно з СБУ викрили народного депутата України IX скликання та двох його пособників (один з них є його помічником) на отриманні 85 тис. доларів неправомірної вигоди", - йдеться в заяві.
Слідство встановило, що народний обранець, який керує Тимчасовою слідчою комісією ВРУ з питань розслідування корупції на державних підприємствах, установах та організаціях Національної академії аграрних наук України, хотів "послужити" підприємцю землею для обробки. Ця земля перебувала у власності та під наглядом держпідприємств. Вартість його послуг складала 130 доларів за гектар.
За заявою підприємця, якого примушували платити хабар, правоохоронці розслідують справу про корупцію народного обранця і його пособників. Вони хотіли отримати від підприємця 221 тис. доларів за можливість обробляти землю одного з держпідприємств площею 1700 га.
Нагадаємо, 8 серпня правоохоронці затримали "на гарячому" народного депутата Анатолія Гунька і двох його помічників, які отримували аванс у 85 тис. доларів. Того ж дня нардепу повідомили про підозру.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Що відомо про порушення закону нардепами в Україні
1 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в ухиленні від військової служби чотирьом військовослужбовцям однієї з частин ТрО.
2 серпня суд призначив колишньому народному депутату від забороненої ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляду тримання під вартою до завершення справи.
3 серпня було відомо, що співробітники СБУ і ДБР проводиди обшуки в народного депутата, який виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.91
Купівля 36.91Продаж 37.64
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.62
- Актуальне
- Важливе