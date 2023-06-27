Дружина "слуги" Торохтія придбала квартиру та приміщення в курортному містечку Болгарії під час війни, - Bihus.Info
Аліна Левченко, дружина народного депутата фракції "Слуга Народу" Богдана Торохтія, у серпні 2022 року купила нерухомість у курортному місті Несебр (Болгарія), а ще через кілька місяців – квартиру і паркомісце в Києві, на Печерську
Про це йдеться у журналістському розслідуванні Bihus.Info.
Так, за даними болгарського майнового реєстру, 1 серпня 2022 року Левченко придбала квартиру площею 58.8 кв. м та приміщення на першому поверсі площею 283.4 кв. м у житловому комплексі Valencia Gardens у Несебрі. Сума угоди становила близько $59 тис. (за даними болгарського реєстру нерухомості), однак, згідно з цінами на місцевих сайтах агентств нерухомості, квартира у Valencia Gardens мала б обійтися мінімум у $74 тис., а приміщення – у $403 тис. Відтак, орієнтовна ринкова вартість цієї нерухомості може становити близько $477 тис.
Фото: bihus.info
Valencia Gardens - сучасний ЖК, розташований на першій лінії моря у новій частині міста. На його території є басейн, джакузі, СПА- та фітнес центр, лобі-бар, ресторан, медичний центр та підземний паркінг.
Крім цього, у жовтні 2022-го Аліна Левченко придбала квартиру площею 68 кв. м у ЖК "Новопечерська вежа" в Києві, а в березні 2023-го паркомісце там же. Ринкова вартість такої квартири у стані після будівельників становить $114 тис. Паркомісця – $30 тис.
Цю нерухомість виявили завдяки відео на особистій Instagram-сторінці Левченко, а також публікаціям на сторінці її дизайн-студії. Надалі представники міжнародного проєкту OCCRP допомогли отримати документи з болгарського реєстру нерухомості, які підтверджують власність дружини нардепа на згадану нерухомість.
Також журналісти-розслідувачі з’ясували, що з 24 лютого 2022 року по 1 червня 2023 року нардеп Торохтій вісім разів виїжджав за межі України і жодного разу нічого не повідомляв про перебування за кордоном у своїх соцмережах. Загалом після російського повномасштабного вторгнення парламентар перебував за межами України понад 90 днів – це приблизно три місячні відпустки за півтора року.
Завдяки публікаціям Аліни Левченко в Instagram, журналістам вдалося ідентифікувати виїзди Торохтія до Греції, Туреччини, Катару та ОАЕ.
Реакція Торохтія та Левченко
Нардеп відмовився відповідати телефоном на запитання щодо майна у Болгарії і запропонував надіслати офіційний запит. Після цього зі сторінки дизайн-студії дружини нардепа зникли публікації про дизайн болгарської квартири.
Крім того, Левченко опублікувала в соцмережах відкритий лист, у якому послалася на свої попередні статки, нібито задекларовані у 2020 році. Однак дізнатися їх наразі неможливо – попередні декларації досі недоступні для громадськості, а подавати нові декларації посадовці взагалі не зобов’язані.
Довідка: Богдан Торохтій – народний депутат фракції "Слуга Народу" з серпня 2019-го. У серпні 2021-го він одружився з Аліною Левченко – вона зараз працює радницею на платній основі т.в.о. гендиректора ДП "Антонов", що входить до концерну "Укроборонпром".
Незадовго до повномасштабного вторгнення Росії Торохтій був одним з ініціаторів законопроєкту №7055. Ним передбачалася заборона на виїзд з країни для народних депутатів України, окрім як за розпорядженням президента для здійснення їх повноважень, однак він так і не був проголосований.
- У подібну історію з викриттям щодо покупки нерухомості потрапив і начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Євген Борисов. 22 червня він став фігурантом розслідування журналістів "Української правди" - "Батальйон "Іспанія". За інформацією журналістів, наприкінці 2022 року родина Борисова придбала віллу на іспанському курорті Марбелья. Її вартість - майже 4 млн євро. Нерухоме майно начальник Одеського ТЦК зареєстрував не на себе, а на матір-пенсіонерку. Натомість дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.
- Крім того, повідомлялось про поїздку військкома за кордон. В ОК "Південь" відреагували на це: "Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений".
- Станом на 22 червня Борисов продовжував виконувати свої обовʼязки. Службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення від посади. Проте вже 23 червня в Раді ініціювали перевірки ТЦК по всій Україні на тлі скандальної історії з одеським військкомом. А президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному терміново звільнити Борисова.
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