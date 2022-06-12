Із Лисичанська за добу евакуювали 26 людей
Упродовж 11 червня з Лисичанська на Луганщині евакуювали 26 людей, а до міста завезли 3,5 тонн гуманітарної допомоги
Про це повідомило МВС України в телеграмі.
У міністерстві зауважили, що рятуаальники Луганщини продовжують вивозити людей до безпечніших міст України.
"Рятувальники Луганщини вкотре продовжують виконувати свою важливу функцію з евакуації людей в більш безпечні міста країни. Так, 11 червня, вдалося вивезти 26 осіб з Лисичанська. Натомість до міста було досталено гуманітарну допомогу загальною вагою 3,5 тонни, що в подальшому будуть надані місцевим мешканцям", - наголосили в МВС.
- 11 червня з Луганської області евакуювали 30 людей, зокрема - трьох дітей.
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