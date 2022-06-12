Про це інформує в телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"ДСНСники, поліцейські та волонтери зараз намагаються щодня вивозити жителів області в безпеку. Вмовляння по бомбосховищах дають результати. Нарешті, охочих виїхати більшає. Досвід Сєверодонецька жахає лисичан, і тепер вони погоджуються покидати домівки, аби не стати жертвами "російського звільнення від життя". Кожна евакуація – ризик, але поки буде можливість – будемо вивозити. Головне, щоб люди самі хотіли врятуватися", – написав Гайдай.

Також очільник області додав, що із Сєверодонецька евакуації немає, можливість підвозити харчі та ліки теж відсутня. Нині з території де йдуть важкі бої доїхати можна в одне місто: "Лисичанськ сильно обстрілюється, проте гумвантажі до міста завезені".

12 червня з Покровська, що на Донеччині, до Львова вирушить евакуаційний потяг.

Президент України Володимир Зеленський 11 червня підписав указ щодо створення військової адміністрації у місті Лисичанськ Луганської області.

25 травня голова Луганської ОВА повідомив, що у Лисичанську загиблих ховають у братській могилі.

7 червня внаслідок обстрілів у Лисичанську загорілися ринок і два навчальні заклади, загалом постраждало п'ятеро людей.

9 червня Сергій Гайдай сказав, що Лисичанськ перебуває під надзвичайно потужними обстрілами.

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