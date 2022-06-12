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З Луганщини евакуювали 30 мирних жителів, із них троє дітей

12 червня, 2022 неділя
07:20
війна з Росією евакуація

11 червня з Луганської області евакуювали 30 людей, у тому числі - трьох дітей. Очільник області розповів, що все більше жителів Лисичанська хочуть поїхати з міста

Про це інформує в телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"ДСНСники, поліцейські та волонтери зараз намагаються щодня вивозити жителів області в безпеку. Вмовляння по бомбосховищах дають результати. Нарешті, охочих виїхати більшає. Досвід Сєверодонецька жахає лисичан, і тепер вони погоджуються покидати домівки, аби не стати жертвами "російського звільнення від життя". Кожна евакуація – ризик, але поки буде можливість – будемо вивозити. Головне, щоб люди самі хотіли врятуватися", – написав Гайдай.

Також очільник області додав, що із Сєверодонецька евакуації немає, можливість підвозити харчі та ліки теж відсутня. Нині з території де йдуть важкі бої доїхати можна в одне місто: "Лисичанськ сильно обстрілюється, проте гумвантажі до міста завезені".

  • 12 червня з Покровська, що на Донеччині,  до Львова вирушить евакуаційний потяг.
  • Президент України Володимир Зеленський 11 червня підписав указ щодо створення військової адміністрації у місті Лисичанськ Луганської області.
  • 25 травня голова Луганської ОВА повідомив, що у Лисичанську загиблих ховають у братській могилі.
  • 7 червня внаслідок обстрілів у Лисичанську загорілися ринок і два навчальні заклади, загалом постраждало п'ятеро людей.
  • 9 червня Сергій Гайдай сказав, що Лисичанськ перебуває під надзвичайно потужними обстрілами.

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евакуація
Луганщина
Лисичанськ
Сергій Гайдай
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