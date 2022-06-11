У Лисичанську створено військову адміністрацію

Про це йдеться в указі президента.

"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю утворити Лисичанську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Своїм розпорядженням Зеленський призначив начальником Лисичанської ВА Шибіка Валерія Сергійовича.

25 травня голова Луганської ОВА повідомив, що у Лисичанську загиблих ховають у братській могилі.

7 червня внаслідок обстрілів у Лисичанську загорілися ринок і два навчальні заклади, загалом постраждало п'ятеро людей.

9 червня Сергій Гайдай сказав, що Лисичанськ перебуває під надзвичайно потужними обстрілами.

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