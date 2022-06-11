У Лисичанську створено військову адміністрацію
Президент України Володимир Зеленський 11 червня підписав указ щодо створення військової адміністрації у місті Лисичанськ Луганської області
Про це йдеться в указі президента.
"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю утворити Лисичанську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області", - йдеться у повідомленні.
Своїм розпорядженням Зеленський призначив начальником Лисичанської ВА Шибіка Валерія Сергійовича.
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