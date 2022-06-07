Росія обстріляла в Лисичанську ринок, гірничий коледж та школу - є постраждалі, бої за Сєвєродонецьк у розпалі

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.

За його даними, Росія за добу 6 червня обстріляла в Лисичанську ринок, гірничий коледж та школу. Внаслідок цього виникла пожежа площею 1 кв. км, яку рятувальники гасили декілька годин.

Загорілися павільйони ринку, практично повністю вигоріла будівля гірничо-індустріального фахового коледжу і загальноосвітньої школи, звідки евакуювали двох постраждалих.

"Ще трьох поранених у Лисичанську і Привіллі госпіталізували до лікувальних закладів інших регіонів – це два чоловіки та жінка", - додав голова ОВА.

Полум’я вдалося приборкати лише ближче до вечора, зазначив Гайдай.

Крім того, вранці 6 чеврня Росія масовано обстріляла місто Золоте. Там, за попередніми даними, зруйновано 13 будинків. Вдень росіяни вдарили по місту Гірське – 11 пошкоджених будинків, свідчать дані ОВА.

"Наразі ворог продовжує штурм Сєвєродонецька, бойові дії тривають. Також відбито штурм росіян у напрямку Новоохтирки та Воронового. У районі Білогорівки противник використовує диверсійно-розвідувальні групи", - вказав Сергій Гайдай.

ЗСУ за добу 6 червня відбили десять атак ворога, знищили в Луганській області російський танк, три артилерійських системи, дві бойові броньовані машини, автомобіль та два склади з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотника "Орлан-10", додав голова ОВА.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив про штурм росіянами Сєвєродонецька, а також про їхні спроби наступати на Ізюм і Слов’янськ.

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