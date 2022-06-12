З Покровська вирушить евакуаційний потяг до Львова
12 червня з Покровська, що на Донеччині, до Львова вирушить евакуаційний потяг
Про це інформують на сайті Укрзалізниці.
Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг на 12 червня – з Покровська до Львова.
О 16:30 потяг 234/233 відправиться за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.
- 14 червня Укрзалізниця відновлює курсування приміських електропоїздів у напрямку Київ – Васильків-2.
- Укрзалізниця повідомляє, що від 13 червня розпочинає курсувати 5 пар поїздів за маршрутом Ніжин - Дарниця та зворотно.
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