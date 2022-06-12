Про це інформують на сайті Укрзалізниці.

Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг на 12 червня – з Покровська до Львова.

О 16:30 потяг 234/233 відправиться за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.

14 червня Укрзалізниця відновлює курсування приміських електропоїздів у напрямку Київ – Васильків-2.

Укрзалізниця повідомляє, що від 13 червня розпочинає курсувати 5 пар поїздів за маршрутом Ніжин - Дарниця та зворотно.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb