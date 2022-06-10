Про це інформує в телеграмі Укрзалізниця.

Ніжин - Дарниця поїзди відправлятимуться о 5:12, 10:12, 11:13, 15:15 та 18:15. Вони прибуватимуть на станцію Дарниця о 7:20, 12:20, 13:15, 17:49 та 20:21.

У сполученні Дарниця - Ніжин поїзди відправлятимуться о 7:49, 12:42, 13:40, 15:46 та 20:42 та прибуватимуть до Ніжина відповідно о 9:53, 14:48, 16:03, 17:54 та 22:42.

"Пасажири, які прибувають на станцію Дарниця, для подальшого пересування містом можуть скористатись зручною міською електричкою", - додають у пресслужбі.

Укрзалізниця розширила кількість приміських потягів у Kyiv City Express. Зокрема, з 4 червня додали чотири поїзди за маршрутом Тарасівка - Київ Пас.; Київ Пас. - Яготин; Київ-Волинський - Баришівка і Яготин - Київ-Волинський.

14 червня Укрзалізниця відновлює курсування приміських електропоїздів у напрямку Київ – Васильків-2.

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного потяга на 9 червня. Він відправиться із Покровська до Львова.

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