В Україні 9 червня відправиться один додатковий евакуаційний потяг

Про це УЗ повідомляє на своєму офіційному сайті.

Потяг під номером 234/233 прямуватиме за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів. Попередній час відправлення – 16:30.

В УЗ зазначають, час відправлення поїздів може змінюватися, тому варто стежити за інформацією на сайті.

Укрзалізниця розширила кількість приміських потягів у Kyiv City Express. Зокрема, з 4 червня додали чотири поїзди за маршрутом Тарасівка - Київ Пас.; Київ Пас. - Яготин; Київ-Волинський - Баришівка і Яготин - Київ-Волинський.

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