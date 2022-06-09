В Україні 9 червня відправиться один додатковий евакуаційний потяг
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного потяга на 9 червня. Він відправиться із Покровська до Львова
Про це УЗ повідомляє на своєму офіційному сайті.
Потяг під номером 234/233 прямуватиме за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів. Попередній час відправлення – 16:30.
В УЗ зазначають, час відправлення поїздів може змінюватися, тому варто стежити за інформацією на сайті.
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Укрзалізниця розширила кількість приміських потягів у Kyiv City Express. Зокрема, з 4 червня додали чотири поїзди за маршрутом Тарасівка - Київ Пас.; Київ Пас. - Яготин; Київ-Волинський - Баришівка і Яготин - Київ-Волинський.
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