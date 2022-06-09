Про це інформує в телеграмі Укрзалізниця.

Електропоїзди Васильків-2 – Київ-Пасажирський відправляються щоденно:

№ 6040 рушає о 06:10 прибуває до Києва о 07:14. Зворотно цей поїзд вирушає зі станції Київ-Пасажирський під номером 6039 о 07:31 та прибуває до станції Васильків-2 о 08:35.

№ 6044 відправляється зі станції Васильків-2 о 08:56, прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 09:59. Зворотно під номером 6043 вирушає о 10:13, на станцію Васильків-2 прибуває об 11:16.

№ 6048 їде зі станції Васильків-2 об 11:47 і прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 12:51. Назад цей поїзд вирушає під номером 6047 о 15:09 та прибуває до станції Васильків-2 о 16:12.

№ 6052 рушає зі станції Васильків-2 о 16:22 і прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 17:26. Зворотно вирушає № 6051 о 17:38 та прибуває о 18:41.

№ 6056 відправляється зі станції Васильків-2 о 18:55 і прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 19:58. Назад цей поїзд вирушає під номером 6057 о 20:11 та прибуває о 21:13.

"Рух зазначених поїздів було призупинено у зв’язку з веденням бойових дій у безпосередній близькості до залізниці. З розкладом руху електропоїздів можна ознайомитися на сайті АТ "Укрзалізниця", а також на інформаційних дошках вокзалів та станцій. Придбати квитки на зазначені електропоїзди можна в залізничних касах та чат-боті", - йдеться в повідомленні.

Укрзалізниця розширила кількість приміських потягів у Kyiv City Express. Зокрема, з 4 червня додали чотири поїзди за маршрутом Тарасівка - Київ Пас.; Київ Пас. - Яготин; Київ-Волинський - Баришівка і Яготин - Київ-Волинський.

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного потяга на 9 червня. Він відправиться із Покровська до Львова.

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