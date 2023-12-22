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Головна Культура Із "Маестро" у "Зиму і казку": що подивитися на вихідних
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Із "Маестро" у "Зиму і казку": що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
22 грудня, 2023 п'ятниця
18:01
Культура "Подорож до Вифлеєма"

Від художнього фільму мега-крутої команди про одного із найвизначніших музикантів та композиторів США, для якого назва українського міста Рівне щось та промовляла,  до зворушливої класики української анімації

На жаль, це не трапиться до цього Різдва - така омріяна Перемога. І окупант не згине за помахом чарівної палички, а тільки завдяки спільним зусиллям - нашим та світу. І серце болить за всіх, хто допомагає тримати над нами наше небо згори й тих, хто тримає його в холодних окопах. За тих, хто в госпіталях і тих, хто втратив. За силоміць перекроєне сьогодні та наразі нечітке завтра. Але є константа - Христос народиться! А з ним і надія - зло згине!!!

Вашій увазі традиційна підбірка кіно для вихідних від Еспресо, що допоможе розвантажити психіку, бодай, на трохи. Бо це треба.  

"Подорож до Вифлеєма" 

У кінотеатрах з 21 грудня

"Подорож до Вифлеєма"Мелодраматична комедія-мюзикл режисера та співавтора сценарію Адама Андерса не відкриє Америки, бо йдеться про ще одну спробу розповісти у дуже легкій та простій формі традиційний біблійний сюжет,  даючи людям можливість відчути диво історії Різдва. Якщо зважити, що бюджет фільму становив лише $6 млн, то можна не очікувати якихось візуальних несподіванок чи багатств у фільмі. Але творці зізналися, що додали до відомої історії курйозні подробиці та доречні жарти. 

І можливо, я б цей фільм нині не виділяла, якби не три причини. Перша і головна: у неділю - Різдво (а отже саме час нагадати, як усе було чи могло бути). Друга: стрічка щойно вийшла в Україні на широкі екрани. І третя, яка особисто для мене найцікавіша: у стрічці в ролі царя Ірода знявся харизматичний  Антоніо Бандерас - перший іспанський та американський актор, який був номінований на Золотий Глобус, телевізійну премію Еммі, американську театральну премію Тоні та здобув визнання у Голлівуді. Бандерас, якому зазвичай перепадають образи симпатичних героїв, напередодні прем'єри цього фільму зізнався журналістам, що насправді йому особисто образи "поганих хлопців" цікавіші, бо не є прямолінійними. А також у тому, що мав багато ресурсів, щоби підготуватися до створення образу свого героя.

Навряд чи фільм з чітким окресленням, що добро, а що зло, стане особливим у творчій кар'єрі Бандераса (за плечима якого участь у понад 300 проєктах), чи змусить довго говорити про себе після його перегляду, але однозначно нагадає про потребу любити один одного. Бо це насправді неважко…

У головних ролях Майло Мангейм, Антоніо Бандерас, Фіона Паломо, Джоел Смолбоун, Лекре 

"Зима і казка"

У кінотеатрах з 21 грудня

"Зима і казка"

Добірку класичних мультиків, на яких виросло вже кілька поколінь українців, навряд чи теж можна оминути увагою напередодні Різдва. Бо ж щирі, добрі й дуже душевні, сповнені такого внутрішнього тепла, якого хочеться завжди, а у святкові дні - особливо. Тож вісім класичних короткометражних українських мультфільмів (кумедних, повчальних та зворушливих анімаційних історій), оцифрованих кінолабораторією Довженко-Центру впродовж 2021-2023 року.

Отож дивимося "Повертайся, Капітошко!", "Рукавичка", "Казка про білу крижинку", "Коза-Дереза", "Жили собі думки", "Осінній вальс", "Як Їжачок та Ведмежа міняли небо" і  "Як козаки в хокей грали" та стаємо добріші. Не до ворога - між собою! 

 

"Маестро"

На Netflix з 20 грудня

Стрічка, про яку чимало говорили до її появи і якій продовжують дарувати численні схвальні відгуки уже по її виході. Ще б пак! Вона інтригує не лише тим, що в ній мова про "непросту й сміливу історію кохання на все життя між легендою музики Леонардом Бернстайном і Феліцією Монтеалеґре Кон Бернстайн", а й іменами. 

Зокрема стрічку зняв Бредлі Купер (для нього це вже другий режисерський досвід після романтичного мюзиклу "Народження зірки" з Леді Гагою в головній ролі)  за сценарієм, який сам написав у співавторстві з Джошем Сінгером і де виконав головну роль. Також він фігурує тут як продюсер. Але не сам, а з іменитими Мартіном Скорсезе, Стівеном Спілбергом і Тоддом Філліпсом. Щоб відтворити образ одного (за визначенням The New York Times) з найталановитіших і найуспішніших музикантів за всю американську історію, Бредлі Купер аж шість років учився диригувати оркестром. Але для нас фільм цікавий і ще з однієї причини: всесвітньо відомий диригент і композитор, автор оскароносної "Вестсайдської історії" Леонард Бернстайн (якого ще називають батьком Бродвейських мюзиклів) був сином українських євреїв з Рівного, які емігрували до США незадовго до його появи на світ. 

У ролях Бредлі Купер, Кері Малліґан і Метт Бомер 

 

"Аквамен і загублене королівство" 

У кінотеатрах з 21 грудня

Аквамен

Цей фантастичний бойовик є продовження однойменного фільму, що вийшов у 2018 році, про популярного персонажа коміксів. Це вже п’ятнадцята стрічка у кіновсесвіті DC Comics. Перша стрічка про супергероя зібрала у прокаті $1,5 млрд при витратах на виробництво у $200 млн. Як нагадують у кінотеатрах, одночасно з виходом першого фільму на екрани, продюсери заговорили про початок роботи над сиквелом. На етапі постпродакшену почали народжуватися деталі сюжету майбутнього продовження. Окрім того, до появи на екранах готують спін-офф цієї історії.

Варте уваги, що критика до цього фільму особливо прихильною не є. Але казка є казка, особливо коли крові та жахів досить і в реальному житті.

Отож "Чорна Манта не зміг перемогти Аквамена з першого разу, але не полишив бажання помститися за смерть батька. Проте цього разу він ще небезпечніший і прагне знищити свого ворога раз і назавжди. Чорна Манта використовує міць міфічного Чорного Тризуба, який пробуджує давню зловісну силу. Щоб зупинити його, Аквамен звернеться до свого ув'язненого брата Орма, колишнього короля Атлантиди, щоб укласти неочікуваний союз. Вони повинні відкинути розбіжності, щоб захистити королівство і врятувати сім'ю Аквамена та світ від знищення".

У головних ролях Джейсон Момоа, Ембер Гьорд, Патрік Вілсон, Яг'я Абдул-Матін II, Ніколь Кідман 

 

"Персі Джексон і Олімпійці"

На Disney+ з 19 грудня

Персі Джексон

Перша багатосерійна адаптація романів Ріка Ріордана, який взяв за основу грецьку міфологію та увів її в сучасний контекст.  Ця фентезійна сімейна кінорозповідь про підлітка, який має купу проблем та до певного часу навіть не здогадується про свої надприродні здібності, можливо, не стане на вершині кіноолімпу, але однозначно захопить героями, магією та казковими пригодами. Та й хто сказав, що на Різдво треба дивитися тільки вишукане артхаузне кіно? До речі, критики та глядачі сприйняли цей серіал дуже прихильно. 

У головних ролях Вокер Скобелл, Лія Саві Джеффріс, Гровер Андервуд, Тобі Стівенс  та ін.

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