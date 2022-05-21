Із Маріуполя за добу до фільтраційних таборів вивезли понад 400 людей, 46 із них – діти
Упродовж доби із Маріуполя вивезли 416 людей до фільтраційного табору, серед них 46 дітей
Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Людей вивезли до фільтраційного табору у селі Безіменне Новоазовського району. Звідти ж після фільтрації депортовано на російську територію 512 чоловік.
"Місцеспрямування з залізничного вокзалу у м. Таганрог на зараз встановлюємо. Працюємо над шляхами повернення маріупольців додому через дружні країни з Росії", – говорить Андрющенко.
- Окупанти планують "навчати" маріупольських дітей за шкільними програмами РФ. Місцевих вчителів примушують співпрацювати
- Нагадаємо, 19 травня у Маріуполі росіяни відкрили "дитячий центр" у приміщенні зруйнованого дитсадка
- А 18 травня окупанти привезли в Маріуполь "журналістів", щоб поширювати фейк про руйнування міста українською армією.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.62
- Актуальне
- Важливе