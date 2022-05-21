Із Маріуполя за добу до фільтраційних таборів вивезли понад 400 людей, 46 із них – діти

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Людей вивезли до фільтраційного табору у селі Безіменне Новоазовського району. Звідти ж після фільтрації депортовано на російську територію 512 чоловік.

"Місцеспрямування з залізничного вокзалу у м. Таганрог на зараз встановлюємо. Працюємо над шляхами повернення маріупольців додому через дружні країни з Росії", – говорить Андрющенко.

Окупанти планують "навчати" маріупольських дітей за шкільними програмами РФ. Місцевих вчителів примушують співпрацювати

Нагадаємо, 19 травня у Маріуполі росіяни відкрили "дитячий центр" у приміщенні зруйнованого дитсадка

А 18 травня окупанти привезли в Маріуполь "журналістів", щоб поширювати фейк про руйнування міста українською армією.

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