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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Із Маріуполя за добу до фільтраційних таборів вивезли понад 400 людей, 46 із них – діти

Із Маріуполя за добу до фільтраційних таборів вивезли понад 400 людей, 46 із них – діти

21 травня, 2022 субота
05:06
війна з Росією Маріуполь

Упродовж доби із Маріуполя вивезли 416 людей до фільтраційного табору, серед них 46 дітей

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Людей вивезли до фільтраційного табору у селі Безіменне Новоазовського району. Звідти ж після фільтрації депортовано на російську територію 512 чоловік.

"Місцеспрямування з залізничного вокзалу у м. Таганрог на зараз встановлюємо. Працюємо над шляхами повернення маріупольців додому через дружні країни з Росії", – говорить Андрющенко.

  • Окупанти планують "навчати" маріупольських дітей за шкільними програмами РФ. Місцевих вчителів примушують співпрацювати
  • Нагадаємо, 19 травня у Маріуполі росіяни відкрили "дитячий центр" у приміщенні зруйнованого дитсадка
  • А 18 травня окупанти привезли в Маріуполь "журналістів", щоб поширювати фейк про руйнування міста українською армією.

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Маріуполь
Донбас
фільтраційні табори
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