Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Повідомляється, що в блокадному Маріуполі російські військові влаштували "організаційно-методичні" зібрання місцевих вчителів. На зборах окупанти примушують викладачів до співпраці в новому "освітньому процесі".

За словами радника мера, протягом травня загарбники планують запустити 4 школи по одній в кожному районі міста.

"Глобального вибору освітянам вже не залишають, прямо та непрямо погрожують "негативними наслідками" - від фільтраційних таборів до обмеження "гуманітарної допомоги", - розповідає Андрющенко.

Крім того, з вересня окупанти збираються повністю запровадити російські стандарти освіти в маріупольських школах.

У рамках "адаптації" українських школярів до переходу на програми РФ в навчальних закладах будуть викладати всього 3 предмети – російську мова/літературу, історію Росії та математика.

"Важливе зауваження – математика не для підвищення рівня, а теж як процес знищення української мови. Виявилось, що маріупольські діти не розуміють математичні терміни російською, тому саме для адаптації в навчанні будуть викладати математику", - коментує радник мера.





Нагадаємо, 19 травня у Маріуполі окупанти відкрили "дитячий центр" у приміщенні зруйнованого дитсадка

А 18 травня росіяни привезли в Маріуполь "журналістів", щоб поширювати фейк про руйнування міста українською армією