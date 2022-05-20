Під час "адаптації" викладатимуть лише три предмети: окупанти планують "навчати" маріупольських дітей за шкільними програмами РФ
Російські військові збираються запровадити в маріупольських школах російську систему освіти. Місцевих вчителів примушують співпрацювати
Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Повідомляється, що в блокадному Маріуполі російські військові влаштували "організаційно-методичні" зібрання місцевих вчителів. На зборах окупанти примушують викладачів до співпраці в новому "освітньому процесі".
За словами радника мера, протягом травня загарбники планують запустити 4 школи по одній в кожному районі міста.
"Глобального вибору освітянам вже не залишають, прямо та непрямо погрожують "негативними наслідками" - від фільтраційних таборів до обмеження "гуманітарної допомоги", - розповідає Андрющенко.
Крім того, з вересня окупанти збираються повністю запровадити російські стандарти освіти в маріупольських школах.
У рамках "адаптації" українських школярів до переходу на програми РФ в навчальних закладах будуть викладати всього 3 предмети – російську мова/літературу, історію Росії та математика.
"Важливе зауваження – математика не для підвищення рівня, а теж як процес знищення української мови. Виявилось, що маріупольські діти не розуміють математичні терміни російською, тому саме для адаптації в навчанні будуть викладати математику", - коментує радник мера.
- Нагадаємо, 19 травня у Маріуполі окупанти відкрили "дитячий центр" у приміщенні зруйнованого дитсадка
- А 18 травня росіяни привезли в Маріуполь "журналістів", щоб поширювати фейк про руйнування міста українською армією
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