У Маріуполі окупанти відкрили "дитячий центр" у приміщенні зруйнованого дитсадка
Росіяни відкрили в окупованому Маріуполі "дитячий центр" в будівлі зруйнованого ними ж дитсадка
Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Повідомляється, що в Маріуполі російські окупанти "відкрили" у приміщенні дитячого садочку №104 на вул. Зелинського так званий дитячий центр.
За словами Андрющенка, другий поверх будівлі майже зруйнований, у дитсадку відсутні електрика та вода. Для того, щоб відкрити "центр" окупанти примусили батьків маленьких маріупольців розбирати завали. Наразі росіяни дали місцевим жителям вказівки "шукати" будівельні матеріали, аби маріупольці своїми силами відбудовували заклад.
Радник мера також повідомляє, що вода у центрі виключно привізна через несправну систему водопостачання, а харчування готується на вогнищі на вулиці.
"Каша з яблуками - головний делікатес на відкритті. І Азбука Донбасу. Яскраве дитинство від Росії як воно є", - коментує Андрющенко.
- Нагадаємо, що 19 травня у Маріуполі проводять престур ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна з проплаченими ЗМІ, щоб показати руйнування міста нібито українськими військовими
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