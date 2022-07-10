Із Покровська 10 липня вирушить евакуаційний потяг до Львова
Із Покровська на Донеччині 10 липня прямуватиме евакуаційний потяг до Львова через Дніпро
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
Безкоштовний потяг № 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів. Його розклад може змінитися.
- 6 липня писали, що Укрзалізниця додасть вагони до евакуаційного поїзда з Покровська Донецької області.
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