Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

Безкоштовний потяг № 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів. Його розклад може змінитися.

6 липня писали, що Укрзалізниця додасть вагони до евакуаційного поїзда з Покровська Донецької області.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb