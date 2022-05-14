Із Покровська до Львова 14 травня вирушить евакуаційний поїзд

Про це повідомили в Укрзалізниці, пише голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"14 травня о 16:30 на станцію у Покровську буде подано евакуаційний безкоштовний поїзд. 16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, росіяни зруйнували понад 50 будинків у населених пунктах Гірської та Попаснянської громад. Відразу за містом Попасна окупанти знищують й прилеглі населені пункти.

Раніше окупанти 31 раз за добу обстріляли Луганщину. Знищено майже 60 будинків, загинув чоловік. Росіяни зосереджені на встановленні повного контролю над Рубіжним. Вони знищили міст, який першим відбудували на Луганщині після звільнення від окупантів у 2014 році. Транспортного сполучення між Сєвєродонецьком і Лисичанськом більше немає.

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