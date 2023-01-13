Про це заявив директор компанії з виготовлення БПЛА "Атлон Авіа" Артем В'юнник в етері Еспресо.

"Сьогодні зранку ми досліджували новий зразок (російського безпілотника, - ред.), який потрапив до нас. Це один з "Орлан-10". Він досить свіжий, і треба сказати, що з нього зникли деякі іноземні компоненти, які раніше ми спостерігали в більш ранніх версіях "Орланів"", - зауважив він.

За словами Артема В’юнника, замість них - якщо не цивільні, то індастріал рішення, що свідчить про ефективність санкцій. Певною мірою це погіршує технічні характеристики російських БПЛА.

"Утім не треба недооцінювати ВПК Росії, а саме - безпілотний сегмент, тому що досвід компаній, які виробляють БПЛА, досить великий. Вони почали значно раніше і 20 років тому пішли іншим шляхом: купували ізраїльські ліцензії та проводили розробки на базі літальних апаратів і комплексів. А ізраїльський досвід - це ще кількадесят років. Отже, вони роблять досить потужні речі, але ми маємо що протиставити цим розробкам зі свого боку й над цим працюємо", - зазначив Артем В'юнник.

31 грудня президент РФ Володимир Путін доручив створити в країні систему підготовки фахівців у сфері розробки та виробництва безпілотників.

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