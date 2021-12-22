Із січня 2022 року ЄС скоротить термін дії іноземних COVID-сертифікатів, - МОЗ
Заступниця міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич повідомила, що із 10 січня 2022 року Європейський Союз скоротить термін дії COVID-сертифікатів
Про це Карчевич сказала під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"10 січня 2022 року Європейська комісія готується скоротити термін дії COVID-сертифікатів. Відповідне рішення стосуватиметься насамперед іноземних цифрових документів, які були видані в країнах ЄС і підтверджують повний курс щеплення від коронавірусної хвороби", - сказала Карчевич.
Термін дії COVID-сертифікатів наразі становить 365 днів. Його скоротять до 270 днів.
Карчевич додала, що українські COVID-сертифікати станом на грудень 2021 року визнають 55 країн світу. У 2022 році, за словами заступниці міністра, цей перелік збільшиться до 80 країн.
- Нагадаємо, 6 грудня на території України почали діяти нові правила адаптивного карантину. Термін дії "жовтого" сертифіката скоротили до 30 днів.
- Головний санлікар Ігор Кузін пояснив, що МОЗ скоротило термін дії "жовтого" COVID-сертифіката з 120 до 30 днів, щоб заохотити населення робити друге щеплення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.11
Купівля 27.11Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 30.49Продаж 30.9
- Актуальне
- Важливе