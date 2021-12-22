Із січня 2022 року ЄС скоротить термін дії іноземних COVID-сертифікатів, - МОЗ

Про це Карчевич сказала під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"10 січня 2022 року Європейська комісія готується скоротити термін дії COVID-сертифікатів. Відповідне рішення стосуватиметься насамперед іноземних цифрових документів, які були видані в країнах ЄС і підтверджують повний курс щеплення від коронавірусної хвороби", - сказала Карчевич.



Термін дії COVID-сертифікатів наразі становить 365 днів. Його скоротять до 270 днів.



Карчевич додала, що українські COVID-сертифікати станом на грудень 2021 року визнають 55 країн світу. У 2022 році, за словами заступниці міністра, цей перелік збільшиться до 80 країн.



Нагадаємо, 6 грудня на території України почали діяти нові правила адаптивного карантину. Термін дії "жовтого" сертифіката скоротили до 30 днів.

Головний санлікар Ігор Кузін пояснив, що МОЗ скоротило термін дії "жовтого" COVID-сертифіката з 120 до 30 днів, щоб заохотити населення робити друге щеплення.