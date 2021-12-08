"Щоб заохотити зробити друге щеплення": МОЗ пояснило скорочення терміну дії "жовтого" COVID-сертифіката
Головний санлікар Ігор Кузін пояснив, що МОЗ скоротило термін дії "жовтого" COVID-сертифіката з 120 до 30 днів, щоб заохотити населення робити друге щеплення
Про це він повідомив в етері "Сніданку з 1+1".
За словами Кузіна, так зробили, щоб заохотити українців зробити друге щеплення. Він зазначив, що повноцінний імунітет формується лише після двох щепленнь. Втім, чимало українців не поспішають вводити другу дозу.
"Скорочення терміну дії "жовтого" сертифікату покликаний заохотити людей зробити друге щеплення для повноцінного захисту", - сказав Кузін.
- Нагадаємо, 6 грудня на території України почали діяти нові правила адаптивного карантину. Термін дії "жовтого" сертифіката скоротили до 30 днів.
- У Національній академії наук України прогнозують, що до кінця 2021 року кількість випадків коронавірусу становитиме 7 тис. на добу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 30.53Продаж 30.94
- Актуальне
- Важливе