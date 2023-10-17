Із сигналізацією та відеоспостереженням: Укрзалізниця замовила Крюківському заводу 44 нові вагони
Протягом двох років Укрзалізниця оновить рухомий склад 44 новими вагонами. Їх виготовить Крюківський вагонобудівний завод за кошти державного бюджету
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Згідно з повідомленням, УЗ вже підписала відповідний договір із Крюківським заводом, який виграв тендер.
За умовами договору буде виготовлено 20 купейних вагонів, 12 вагонів СВ, 9 плацкартних вагонів, які закуповуються вперше з 2008 року, та 3 вагони, призначені для перевезення пасажирів з інвалідністю.
"Оновлення пасажирських вагонів навіть в умовах війни — невідкладна потреба для забезпечення логістики населення... Крім купейних, плацкартних та вагонів СВ, якими зможуть подорожувати наші захисники, цивільне населення, замовляємо і вагони з підвищеним рівнем інклюзивності для користувачів крісел колісних. Такі вагони забезпечать для цих пасажирів додаткові умови комфорту", - розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.
Він зазначив, що нові вагони зокрема замінять ті, які було пошкоджено внаслідок обстрілів.
Нові вагони будуть обладнані кондиціонерами, сповивальними столиками, розетками та USB-портами для швидкого заряджання ґаджетів, кавоварками та модерновими системами керування освітленням. Вагони для перевезення пасажирів з інвалідністю матимуть підіймальні платформи для зручної посадки пасажирів на візках. Крім того, двері пасажирських купе у купейних вагонах та вагонах СВ будуть обладнані системою сигналізації та кнопкою блокування дверей для більшої безпеки пасажирів. Ще однією особливістю цих вагонів буде наявність системи відеоспостереження.
- У березні Укрзалізниця отримала 100 нових вагонів.
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