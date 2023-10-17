Із сигналізацією та відеоспостереженням: Укрзалізниця замовила Крюківському заводу 44 нові вагони

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, УЗ вже підписала відповідний договір із Крюківським заводом, який виграв тендер.

За умовами договору буде виготовлено 20 купейних вагонів, 12 вагонів СВ, 9 плацкартних вагонів, які закуповуються вперше з 2008 року, та 3 вагони, призначені для перевезення пасажирів з інвалідністю.

"Оновлення пасажирських вагонів навіть в умовах війни — невідкладна потреба для забезпечення логістики населення... Крім купейних, плацкартних та вагонів СВ, якими зможуть подорожувати наші захисники, цивільне населення, замовляємо і вагони з підвищеним рівнем інклюзивності для користувачів крісел колісних. Такі вагони забезпечать для цих пасажирів додаткові умови комфорту", - розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Він зазначив, що нові вагони зокрема замінять ті, які було пошкоджено внаслідок обстрілів.

Нові вагони будуть обладнані кондиціонерами, сповивальними столиками, розетками та USB-портами для швидкого заряджання ґаджетів, кавоварками та модерновими системами керування освітленням. Вагони для перевезення пасажирів з інвалідністю матимуть підіймальні платформи для зручної посадки пасажирів на візках. Крім того, двері пасажирських купе у купейних вагонах та вагонах СВ будуть обладнані системою сигналізації та кнопкою блокування дверей для більшої безпеки пасажирів. Ще однією особливістю цих вагонів буде наявність системи відеоспостереження.