Із Сум до Києва запустили щоденний евакуаційний потяг
Починаючи з суботи, 15 липня, у Сумській області розпочалась евакуація цивільного населення. Запущено поїзд, який прямує з Сум до Києва
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
"Вже сьогодні з Сум до Києва вирушив перший евакуаційний потяг Суми-Київ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що потяг курсуватиме щодня - з Сум відправлятиметься о 6:47 і прибуватиме до Києва об 11:41.
Крім цього, Укрпошта на вокзалі виплачуватиме кожному громадянину по прибуттю 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших мешканців Сумщини.
Також усіх бажаючих Київська ОВА буде розміщувати в модульному містечку Вишгородського району.
У повідомленні наголосили, що по всім питанням щодо евакуації, місцеві мешканці можуть звертатися за телефоном гарячої лінії Сумської ОВА: (0542)-77-99-55 або на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48.
- У червні генерал Сергій Наєв закликав мешканців прикордоння Сумщини евакуюватися. "Ворог із незрозумілою наполегливістю майже щодня тероризує територію Сумщини, особливо не обираючи методи. Росіяни ведуть вогонь із РСЗВ, артилерії та завдають ударів із повітря керованими авіаційними боєприпасами", - зазначив він.
- 10 липня влада Сумської області після консультацій із військовими ухвалила рішення щодо евакуації людей із п’ятикілометрової зони від державного кордону України.
- Заступник Сумської районної адміністрації Володимир Біцак 14 липня розповів, що зараз складаються списки людей, які бажають евакуюватись з прикордонних громад Сумщини через постійні обстріли з території РФ.
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