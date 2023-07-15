Із Сум до Києва запустили щоденний евакуаційний потяг

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

"Вже сьогодні з Сум до Києва вирушив перший евакуаційний потяг Суми-Київ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потяг курсуватиме щодня - з Сум відправлятиметься о 6:47 і прибуватиме до Києва об 11:41.

Крім цього, Укрпошта на вокзалі виплачуватиме кожному громадянину по прибуттю 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших мешканців Сумщини.

Також усіх бажаючих Київська ОВА буде розміщувати в модульному містечку Вишгородського району.

У повідомленні наголосили, що по всім питанням щодо евакуації, місцеві мешканці можуть звертатися за телефоном гарячої лінії Сумської ОВА: (0542)-77-99-55 або на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48.