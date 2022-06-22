Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

"Сьогодні, 22 червня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру", - ідеться в дописі.

На 22 червня сформували чергу з автівок, яка чекає дозволу виїхати.

"Інформація щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлена додатково", - зауважили в адміністрації.

21 червня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупаційна влада погрожує смертною карою людям.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb