Із Запоріжжя 22 червня працюватиме виїзд на окуповані території
Із Запоріжжя 22 червня відкриють виїзд приватними автівками на тимчасово окуповані території області
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
"Сьогодні, 22 червня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру", - ідеться в дописі.
На 22 червня сформували чергу з автівок, яка чекає дозволу виїхати.
"Інформація щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлена додатково", - зауважили в адміністрації.
- 21 червня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупаційна влада погрожує смертною карою людям.
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