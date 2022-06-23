Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

"Сьогодні, 23 червня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру. Наразі сформована черга автівок на поточний день, яка чекає дозволу на виїзд", - наголосили в адміністрації.

Унаслідок несприятливих погодних умов рух авто можуть зупинити.

Інформацію про зміну перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію повідомлять додатково.

22 червня на Запоріжжі росіяни пошкодили снарядом сторічний паровий млин.

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