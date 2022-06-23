Із Запоріжжя 23 червня можна виїхати на окуповані території
Із Запоріжжя 23 червня дозволять виїхати приватними автівками на окуповані території області
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
"Сьогодні, 23 червня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру. Наразі сформована черга автівок на поточний день, яка чекає дозволу на виїзд", - наголосили в адміністрації.
Унаслідок несприятливих погодних умов рух авто можуть зупинити.
Інформацію про зміну перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію повідомлять додатково.
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