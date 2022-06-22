На Запоріжжі внаслідок російських обстрілів пошкоджено сторічний паровий млин
Історичну будівлю було пошкоджено внаслідок ракетних обстрілів 22 червня, що їх завдали по населених пунктах області російські окупанти
Про це інформує Суспільне.
Зазначається, що 22 червня на фейсбук-сторінці Гуляйпільські старожитності повідомили про руйнування, завдані російськими обстрілами під час обстрілів Гуляйполя.
Цього разу ворожі снаряди пошкодили сторічний паровий млин. Будівля є унікальним зразком промислової архітектури та входить до історичного ареалу міста.
Млин було зведено ще у 1894 році.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.77
- Актуальне
- Важливе