Про це інформує Суспільне.

Зазначається, що 22 червня на фейсбук-сторінці Гуляйпільські старожитності повідомили про руйнування, завдані російськими обстрілами під час обстрілів Гуляйполя.

Цього разу ворожі снаряди пошкодили сторічний паровий млин. Будівля є унікальним зразком промислової архітектури та входить до історичного ареалу міста.

Млин було зведено ще у 1894 році.

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