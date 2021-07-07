Із заставою в 443 млн грн: суд заарештував директора “Кузні на Рибальському” у справі закупівель для ЗСУ
Печерський районний суд Києва заарештував голову правління заводу “Кузня на Рибальському” Володимира Шандру
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
“7 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих та задовольнив його у повному обсязі, обравши голові правління ПрАТ “Кузня на Рибальському” запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 443 млн грн”, - йдеться в повідомленні.
Йдеться про катери та автомобілі медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у ЗСУ
- 2 липня слідчі оголосили про підозру ексзаступнику Міністра оборони, голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МО.
- 5 липня підозрюваного у справі купівлі для ЗСУ неякісних катерів та машин ексдиректора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони заарештували на два місяці із альтернативою внесення застави 475 млн грн.
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