Із заставою в 443 млн грн: суд заарештував директора “Кузні на Рибальському” у справі закупівель для ЗСУ

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“7 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих та задовольнив його у повному обсязі, обравши голові правління ПрАТ “Кузня на Рибальському” запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 443 млн грн”, - йдеться в повідомленні.



Йдеться про катери та автомобілі медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у ЗСУ

2 липня слідчі оголосили про підозру ексзаступнику Міністра оборони, голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МО.

5 липня підозрюваного у справі купівлі для ЗСУ неякісних катерів та машин ексдиректора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони заарештували на два місяці із альтернативою внесення застави 475 млн грн.

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