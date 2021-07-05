Із заставою у 475 млн грн: суд заарештував ексчиновника Міноборони у справі закупівель для ЗСУ неякісної техніки
Підозрюваного у справі купівлі для ЗСУ неякісних катерів та машин ексдиректора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони заарештували на два місяці із альтернативою внесення застави 475 млн грн
Про це повідомила пресслужба ДБР.
5 липня Печерський суд обирав запобіжний захід чотирьом фігурантам справи. Проте рішення ухвалили лише щодо одного.
Усіх посадовців слідчі підозрюють у змові щодо поставок до армії у 2016-2018 роках військової техніки низької якості.
Йдеться про катери та автомобілі медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у ЗСУ. У підсумку схема, за даними ДБР, завдала державі збитків на суму понад 475 млн грн.
2 липня слідчі оголосили про підозру ексзаступнику Міністра оборони, голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МО.
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