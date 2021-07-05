Із заставою у 475 млн грн: суд заарештував ексчиновника Міноборони у справі закупівель для ЗСУ неякісної техніки

Про це повідомила пресслужба ДБР.

5 липня Печерський суд обирав запобіжний захід чотирьом фігурантам справи. Проте рішення ухвалили лише щодо одного.



Усіх посадовців слідчі підозрюють у змові щодо поставок до армії у 2016-2018 роках військової техніки низької якості.



Йдеться про катери та автомобілі медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у ЗСУ. У підсумку схема, за даними ДБР, завдала державі збитків на суму понад 475 млн грн.



2 липня слідчі оголосили про підозру ексзаступнику Міністра оборони, голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МО.