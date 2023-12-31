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Ізраїль дозволить кораблям доставляти допомогу в Газу

31 грудня, 2023 неділя
18:54
Світ Судно AROYAT

У неділю, 31 грудня, міністр закордонних справ Ізраїлю заявив, що країна готова "негайно" дозволити суднам доставляти допомогу в Газу в рамках запропонованого морського коридору з Кіпру, назвавши чотири європейські країни потенційними учасниками цього коридору

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з домовленістю, вперше запропонованою Нікосією в листопаді, вантажі проходитимуть перевірку безпеки в кіпрському порту Ларнака, перш ніж їх переправлятимуть до узбережжя Гази, а не через сусідні Єгипет чи Ізраїль.

Це стане першим послабленням ізраїльської морської блокади, накладеної на Газу у 2007 році після того, як бойовики ісламістського угруповання ХАМАС захопили контроль над палестинським анклавом.

Така ідея може стати певним кроком назустріч резолюції Ради Безпеки ООН від 22 грудня, яка закликає до розширення механізмів гуманітарної допомоги.

"Це може початися негайно", - заявив міністр закордонних справ Елі Коен.

Він зазначив, що Велика Британія, Франція, Греція і Нідерланди є країнами, що мають судна, здатні висаджуватися безпосередньо на берегах Гази, де немає глибоководного порту.

"Вони просили нас, щоб обладнання йшло через (ізраїльський порт - ред.) Ашдод. Відповідь - ні. Воно не піде через Ашдод. Воно не піде через Ізраїль. Ми хочемо розведення сил, з контролем безпеки. Це мета цього процесу", - наголосив Коен.

  • 22 грудня президент Ізраїлю Ісаак Герцог звинуватив ООН у нестачі гуманітарної допомоги для жителів Гази.
Греція
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Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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