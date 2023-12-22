Ізраїль звинуватив ООН у зриві постачань гуманітарної допомоги

Про це пише The Times of Israel.

"На жаль, через повний провал ООН у роботі з іншими партнерами в регіоні, вони не змогли привезти понад 125 вантажівок [допомоги] на день", - сказав президент.

Ізраїль заявив, що перевіряє сотні вантажівок на день на своїх контрольно-пропускних пунктах Керем Шалом і Ніцана, і що багато вантажівок згодом залишаються за межами Гази.

"Сьогодні можна надати Газі втричі більше гуманітарної допомоги, якби ООН - замість того, щоб весь день скаржитися - виконувала б свою роботу", - додав Герцог.