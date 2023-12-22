Ізраїль звинуватив ООН у зриві постачань гуманітарної допомоги
Президент Ізраїлю Ісаак Герцог звинуватив ООН у нестачі гуманітарної допомоги для жителів Гази
Про це пише The Times of Israel.
"На жаль, через повний провал ООН у роботі з іншими партнерами в регіоні, вони не змогли привезти понад 125 вантажівок [допомоги] на день", - сказав президент.
Ізраїль заявив, що перевіряє сотні вантажівок на день на своїх контрольно-пропускних пунктах Керем Шалом і Ніцана, і що багато вантажівок згодом залишаються за межами Гази.
"Сьогодні можна надати Газі втричі більше гуманітарної допомоги, якби ООН - замість того, щоб весь день скаржитися - виконувала б свою роботу", - додав Герцог.
- 17 листопада постачання гуманітарної допомоги в Газу було знову припинено через нестачу палива та відключення зв’язку. ООН попереджає про ризик виникнення голоду.
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