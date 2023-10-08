Ізраїль міг зазнати й потужної кібератаки. Перевіряється причетність Ірану, або іншої сторони, - політолог Пелліверт

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"В атаках на Ізраїль легше прослідковується слід Ірану. Проте, є один дуже важливий момент, на який варто звернути увагу. Вчора зранку, коли розпочались обстріли території Ізраїлю, перші три години ізраїльська армія не знищувала бойові точки противника. Хочу нагадати, що з Сектору Газа було випущено понад 3000 ракет. Тому, цілком розумно було припустити, що ми повинні були відповісти, але цього не відбулось. І цьому є пояснення і я вважаю, що воно вірне. Зокрема, окрім ракетної атаки Ізраїль зазнав і потужної кібератаки", - розповів Пелліверт.

Політолог також додав, що влада Ізраїлю розглядає кілька країн, які можуть бути причетні до кібератак на ізраїльські військові технології.

"Така кібератака могла нейтралізувати більшу частину наших технологічних військових можливостей. Без сумніву, за такою атакою стоїть на ХАМАС. Проте чи стоїть за цими кібератаками Іран, чи інша сторона, дуже цікаве питання. Маю надію, що ми отримаємо на нього питання. Оскільки це цілком реальна версія, з якою вже працює влада", - додав він.

Події в Ізраїлі

Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна знаходиться "у стані війни".

Для ударів по командним пунктам палестинців ЦАГАЛ активно задіював авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.

Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".