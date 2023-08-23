Ізраїль надіслав ЗСУ меддопомогу на 100 млн грн

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Зазначається, що збір коштів організували за запитом ЗСУ. За декілька місяців необхідну суму накопичили та придбали медикаменти для українських бійців.

Закупку необхідних медикаментів допомогли організувати Міністерство охорони здоровʼя України, Міністерство оборони України, Збройні Сили України, Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю, Міністерство закордонних справ України, посольство Ізраїлю в Україні та інші партнери.

"Ми продовжуємо допомагати Україні у цей важкий час, тож на прохання української сторони були зібрані кошти й організована передача гуманітарної допомоги. Плануємо подальшу співпрацю між нашими країнами", – заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Також за словами заступниці міністра охорони здоров’я України з питань цифровізації Марії Карчевич, ця подія є прикладом ефективної міжнародної співпраці, взаємодії державного, приватного та громадського сектору і їх важливого внеску у забезпечення наших військових необхідною допомогою.

Урядовий портал додає, що українській армії передали найважливіші медикаменти, що допоможуть зберегти здоров’я і життя захисників.