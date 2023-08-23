Ізраїль надіслав ЗСУ меддопомогу на 100 млн грн
Міністерство охорони здоровʼя Ізраїлю надіслало українським військовим кілька тонн ліків як гуманітарну допомогу. Вартість переданих медикаментів сягає 100 млн гривень
Про це йдеться на Урядовому порталі.
Зазначається, що збір коштів організували за запитом ЗСУ. За декілька місяців необхідну суму накопичили та придбали медикаменти для українських бійців.
Закупку необхідних медикаментів допомогли організувати Міністерство охорони здоровʼя України, Міністерство оборони України, Збройні Сили України, Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю, Міністерство закордонних справ України, посольство Ізраїлю в Україні та інші партнери.
"Ми продовжуємо допомагати Україні у цей важкий час, тож на прохання української сторони були зібрані кошти й організована передача гуманітарної допомоги. Плануємо подальшу співпрацю між нашими країнами", – заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.
Також за словами заступниці міністра охорони здоров’я України з питань цифровізації Марії Карчевич, ця подія є прикладом ефективної міжнародної співпраці, взаємодії державного, приватного та громадського сектору і їх важливого внеску у забезпечення наших військових необхідною допомогою.
Урядовий портал додає, що українській армії передали найважливіші медикаменти, що допоможуть зберегти здоров’я і життя захисників.
- Напередодні після запиту міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка Ізраїль надав кілька тонн медикаментів, які 15 серпня уже надійшли в Україну.
- Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський у п'ятницю, 18 серпня, повідомив, що країна продовжила медичне страхування для українських біженців до кінця 2023 року.
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