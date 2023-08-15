Єрусалим на прохання Києва передасть Україні партію ліків, – посол Ізраїлю
Ізраїль після запиту міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка скерує Україні кілька тонн медикаментів
Про це повідомив у телеграм посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський за підсумками розмови очільників МОЗ обох країн.
"Сьогодні відбулася розмова міністрів охорони здоров’я Ізраїлю та України. На запит України Ізраїль відправить в Україну кілька тонн ліків", – написав дипломат.
- Нагадаємо, уряд Ізраїлю припинив фінансування програми безоплатного медичного страхування та обслуговування для українських біженців, повідомило 10 серпня Посольство України в Ізраїлі.
- Тоді очільник дипломатичного відомства Євген Корнійчук заявив: "Мало того, що ізраїльський уряд відмовляється продавати Україні засоби захисту від вбивства наших громадян росіянами, - тепер Ізраїль також припиняє надання медичної допомоги біженцям, які втекли до Ізраїлю від загрози жорстокого вбивства з боку росіян".
- Також 12 серпня ЗМІ із посиланням на джерела писали, що Україна може призупинити дію безвізового режиму з Ізраїлем та виключити його з "формату Рамштайн".
- 14 серпня очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що, за результатом переговорів зі своїм колегою з Єрусалиму, Ізраїль продовжить безоплатне медстрахування для українських біженців.
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