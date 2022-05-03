Ізраїль після антисемітських заяв Лаврова збільшить допомогу Україні, - ЗМІ

Про це повідомляє Haaretz.

За інформацією видання, ізраїльський уряд вирішив суттєво збільшити військову та гуманітарну допомогу Україні.

Водночас Ізраїль не планує надавати Україні наступального озброєння та систем протиповітряної оборони.

Рішення про збільшення допомоги було ухвалено одразу після дипломатичного скандалу з Росією. Ізраїль обурили вислови Сергія Лаврова, який назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами".

2 травня Сергій Лавров назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами", чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк назвав антисемітські заяви Сергія Лаврова свідченням панування у Росії нацистської ідеології.

3 травня у МЗС Росії, у відповідь на закиди в антисемітизмі, звинуватили Ізраїль у підтримці неонацизму.

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