Ізраїль прийме на лікування 20 важкопоранених українських військових
Ізраїль прийме на лікування 20 важкопоранених українських захисників, двоє з яких прибудуть до країни 25 вересня
Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський у твіттері.
"Ізраїль прийме на лікування 20 українських військових, які отримали важкі поранення під час війни", - написав він.
Двоє захисників прибудуть до країни 25 вересня та лікуватимуться у клініці AFSMC TelHashomer. Медична допомога передбачатиме протезування та реабілітацію.
- 11 серпня 30 психологів зі структур Міністерства внутрішніх справ України почали навчання у фахівців ізраїльської організації Israel Trauma Coalition. Для українських психологів проведуть курс основ самодопомоги та допомоги ближньому в кризових ситуаціях.
- У той же день мер Києва Віталій Кличко розповів, що Ізраїль лікуватиме, зокрема протезуватиме, поранених українських військових, а також прийматиме на лікування дітей з онкологією.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.9
Купівля 40.9Продаж 41.86
-
EUR
Купівля 39.99Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе