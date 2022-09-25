Ізраїль прийме на лікування 20 важкопоранених українських військових

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський у твіттері.

"Ізраїль прийме на лікування 20 українських військових, які отримали важкі поранення під час війни", - написав він.

Двоє захисників прибудуть до країни 25 вересня та лікуватимуться у клініці AFSMC TelHashomer. Медична допомога передбачатиме протезування та реабілітацію.

11 серпня 30 психологів зі структур Міністерства внутрішніх справ України почали навчання у фахівців ізраїльської організації Israel Trauma Coalition. Для українських психологів проведуть курс основ самодопомоги та допомоги ближньому в кризових ситуаціях.

У той же день мер Києва Віталій Кличко розповів, що Ізраїль лікуватиме, зокрема протезуватиме, поранених українських військових, а також прийматиме на лікування дітей з онкологією.

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