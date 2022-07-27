Ізраїль скерує в Москву делегацію, щоб обговорити закриття єврейського агентства Сохнут
Ізраїльська делегація вирушить до Москви, аби провести переговори з офіційними особами кремля стосовно суперечок через закриття в Росії агентства, яке допомагає євреям переїжджати до Ізраїлю
Про це інформує Reuters.
Як повідомили в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Яіра Лапіда, делегація країни планує приїхати з візитом у Москву 27 липня.
Як відомо, міністерство юстиції РФ домагається ліквідації російського відділення некомерційного єврейського агентства. У кремлі звинувачують Сохнут у порушенні законів про конфіденційність. Більш детально звинувачення обіцяли оголосити під час судового процесу 28 липня.
Дії Москви викликали занепокоєння в Ізраїлі, оскільки у РФ проживає чимало представників єврейської громади. Крім того, Росія має значний вплив у сусідній Сирії.
Як передає Reuters, близько 600 тис. росіян мають право емігрувати до Ізраїлю.
Офіційні особи заявили, що кількість заявок зросла після того, як виникла суперечка навколо закриття Сохнута, який є найбільшою єврейською некомерційною організацією у світі.
Також Лапід заявив, що закриття російської філії агентства "матиме значні та серйозні наслідки для двосторонніх відносин" між Ізраїлем та РФ.
- Нагадаємо, 26 липня стало відомо, що прем'єр Ізраїлю Яір Лапід доручив Міністерству закордонних справ підготувати низку політичних заходів проти Росії, які будуть застосовані в разі ліквідації нею російського відділення Єврейського агентства "Сохнут"
- А 24 липня Лапід провів чергову нараду з питання про вимогу російського міністерства юстиції закрити в Росії єврейську агенцію "Сохнут"
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