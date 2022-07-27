Про це інформує Reuters.

Як повідомили в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Яіра Лапіда, делегація країни планує приїхати з візитом у Москву 27 липня.

Як відомо, міністерство юстиції РФ домагається ліквідації російського відділення некомерційного єврейського агентства. У кремлі звинувачують Сохнут у порушенні законів про конфіденційність. Більш детально звинувачення обіцяли оголосити під час судового процесу 28 липня.



Дії Москви викликали занепокоєння в Ізраїлі, оскільки у РФ проживає чимало представників єврейської громади. Крім того, Росія має значний вплив у сусідній Сирії.



Як передає Reuters, близько 600 тис. росіян мають право емігрувати до Ізраїлю.



Офіційні особи заявили, що кількість заявок зросла після того, як виникла суперечка навколо закриття Сохнута, який є найбільшою єврейською некомерційною організацією у світі.



Також Лапід заявив, що закриття російської філії агентства "матиме значні та серйозні наслідки для двосторонніх відносин" між Ізраїлем та РФ.

Нагадаємо, 26 липня стало відомо, що прем'єр Ізраїлю Яір Лапід доручив Міністерству закордонних справ підготувати низку політичних заходів проти Росії, які будуть застосовані в разі ліквідації нею російського відділення Єврейського агентства "Сохнут"

А 24 липня Лапід провів чергову нараду з питання про вимогу російського міністерства юстиції закрити в Росії єврейську агенцію "Сохнут"

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