Ізраїль у лютому припинить щомісячні виплати біженцям з України
Уряд Ізраїлю у лютому зупинить щомісячні виплати українським переселенцям через закінчення терміну дії відповідного розпорядження
Про це повідомляє Haaretz.
Повідомляється, що термін дії дозволу на отримання грантів новими українськими іммігрантами в Ізраїлі минув, а влада ще не повністю виплатила допомогу у грудні через брак фінансування у розмірі 5,9 млн доларів.
Міністерство алії та інтеграції не має наміру продовжувати наказ про виплати біженцям з України, виплату буде припинено у лютому.
Загалом майже 24 тисячі іммігрантів отримали принаймні одну щомісячну виплату гранту з лютого 2022 року і що з наступного місяця 26 тисяч нинішніх отримувачів так званого коригувального гранту перестануть його отримувати.
Але ще деякий час українці, які втекли від війни, отримуватимуть виплати, які санкціонували кабінет міністрів у квітні для надання їм фінансової підтримки.
- Нагадаємо, 13 січня посол Корнійчук повідомив, що понад 85% громадян Ізраїлю підтримують Україну у війні, але нам потрібна тісніша співпраця з урядом.
- Також 13 січня Ізраїль погодився офіційно передати Україні технології розумного оповіщення про ракети та дрони, які допоможуть у війні проти Росії.
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