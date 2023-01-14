Ізраїль у лютому припинить щомісячні виплати біженцям з України

Про це повідомляє Haaretz.

Повідомляється, що термін дії дозволу на отримання грантів новими українськими іммігрантами в Ізраїлі минув, а влада ще не повністю виплатила допомогу у грудні через брак фінансування у розмірі 5,9 млн доларів.

Міністерство алії та інтеграції не має наміру продовжувати наказ про виплати біженцям з України, виплату буде припинено у лютому.

Загалом майже 24 тисячі іммігрантів отримали принаймні одну щомісячну виплату гранту з лютого 2022 року і що з наступного місяця 26 тисяч нинішніх отримувачів так званого коригувального гранту перестануть його отримувати.

Але ще деякий час українці, які втекли від війни, отримуватимуть виплати, які санкціонували кабінет міністрів у квітні для надання їм фінансової підтримки.

Нагадаємо, 13 січня посол Корнійчук повідомив, що понад 85% громадян Ізраїлю підтримують Україну у війні, але нам потрібна тісніша співпраця з урядом.

Також 13 січня Ізраїль погодився офіційно передати Україні технології розумного оповіщення про ракети та дрони, які допоможуть у війні проти Росії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb