Ізраїль веде перемовини зі SpaceX щодо розгортання у країні Starlink, – TechCrunch

Про це повідомив неназваний ізраїльський чиновник, пише TechCrunch.

Це може стати першим випадком, коли Starlink буде доступний в Ізраїлі. Прагнучи посилити власний зв'язок у воєнний час, Ізраїль також вивчає можливість відключення мобільного та інтернет-зв'язку в секторі Гази. Міністр зв'язку Ізраїлю заявив, що відбувається діяльність із координації ізраїльської компанії Starlink для забезпечення широкосмугового інтернет-зв'язку в країні.

"Немає ознак того, що війна скоро закінчиться. Відкриття того, що супутниковий інтернет забезпечує критичну перевагу під час конфлікту, стало помітним незабаром після того, як Росія вторглася в Україну у 2022 році, коли українські сили покладалися на Starlink для підтримки зв'язку", - зазначає видання.

Поки що невідомо, коли саме Starlink буде доступний в Ізраїлі та скільки користувачів цей сервіс матиме. Неясно також, чи будуть термінали придбані відразу у SpaceX або через підрозділ Starshield, який займається оборонними розробками.