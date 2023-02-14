Ізраїль вперше в історії розпочав експорт нафти
Ізраїль розпочав експорт нафти з шельфового родовища Каріш, яке розробляє грецька компанія Energean
Про це повідомило видання Offshore Engineer Magazine.
"Вперше в історії видобутку нафти й газу в Ізраїлі вуглеводневі рідини будуть експортуватися на світові ринки", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, також відомо, що перша партія нафти була відвантажена з плавучої установки для видобутку, зберігання та розвантаження FPSO Power Energean, розташованої на родовищі.
"Ми пишаємося тим, що Energean допомогла Ізраїлю приєднатися до клубу міжнародних експортерів нафти. Це ще одна віха для нас, яка сприяє зростанню Energean як важливого гравця на місцевому та регіональному ринках", - зазначив генеральний директор Energean Матіос Рігас.
Energean Power FPSO стоїть на якорі в Середземному морі, за 80 кілометрів на захід від узбережжя Ізраїлю. Це третя видобувна установка в Ізраїлі після платформ Тамар і Левіафан.
- Вночі на 13 лютого Ізраїль завдав авіаударів по комплексу ХАМАС у Газі у відповідь на ракету, випущену з палестинського анклаву.
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