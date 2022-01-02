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Ізраїль завдав удару по сектору Гази у відповідь на пуск ракет по Тель-Авіву

2 січня, 2022 неділя
09:51
Світ Сектор Газа

Ізраїль у відповідь на запуск ракет по Тель-Авіву завдав удару по позиціях ХАМАС у секторі Гази

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю у twitter. 

Ізраїль атакував позиції ХАМАС у секторі Гази у відповідь на ракетний обстріл

Армія оборони Ізраїлю зафіксувала пуск двох ракет із сектору Гази у бік Тель-Авіва. У відповідь ізраїльські військові завдали ударів по ракетному цеху та військових постах ХАМАС.

Зазначається, що 1 січня дві ракети, випущені по Ізраїлю, впали у Середземному морі біля узбережжя Тель-Авіва. Сирени повітряної тривоги активовані не були і перехоплення ракет не проводилося. Повідомлень про жертви не надходило.

Із травня 2021 року діє режим припинення вогню між Ізраїлем та палестинськими угрупованнями ХАМАС та "Ісламський джихад". Він поклав край масованим обстрілам з обох боків, які не припинялися з 10 травня. 

 

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Ізраїль
Палестина
Тель-Авів
ХАМАС
ЦАХАЛ
ракетний обстріл
сектор Гази
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