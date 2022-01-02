Ізраїль завдав удару по сектору Гази у відповідь на пуск ракет по Тель-Авіву

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю у twitter.

Ізраїль атакував позиції ХАМАС у секторі Гази у відповідь на ракетний обстріл

Армія оборони Ізраїлю зафіксувала пуск двох ракет із сектору Гази у бік Тель-Авіва. У відповідь ізраїльські військові завдали ударів по ракетному цеху та військових постах ХАМАС.

Зазначається, що 1 січня дві ракети, випущені по Ізраїлю, впали у Середземному морі біля узбережжя Тель-Авіва. Сирени повітряної тривоги активовані не були і перехоплення ракет не проводилося. Повідомлень про жертви не надходило.

Із травня 2021 року діє режим припинення вогню між Ізраїлем та палестинськими угрупованнями ХАМАС та "Ісламський джихад". Він поклав край масованим обстрілам з обох боків, які не припинялися з 10 травня.

As fireworks lit up the skies to celebrate #NewYear2022 around the world, a different type of fire came from Gaza—terrorist rocket-fire toward Israel.



In response, we just struck Hamas sites in Gaza, incl. a rocket manufacturing site & military posts used for terrorist activity. pic.twitter.com/mncbxQ3RhN — Israel Defense Forces (@IDF) January 1, 2022

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