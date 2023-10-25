Ізраїль заявив про ліквідацію командира ХАМАСу під час авіаударів

Про це пише The Times of Israel.

Зазначається, що Мубашер раніше обіймав посаду очільника військово-морських сил ХАМАС, а також декілька посад, пов'язаних із виробництвом зброї для бойовиків.

"Мубашер має великий досвід у військовій службі та як командир, керуючи терористичними атаками, і його вважають близьким до Мохаммеда Дейфа, командувача військовим крилом ХАМАС", - заявили у ЦАХАЛ.

Армія оборони Ізраїлю стверджує, що Мубашер стоїть за смертоносним нападом у 2002 році на передвійськову академію Ацмона в Гуш-Катіфі та за проникненням ХАМАС в Ізраїль через пляж Зікім у 2014 році.