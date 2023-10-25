Ізраїль заявив про ліквідацію командира ХАМАСу під час авіаударів
Армія оборони Ізраїлю заявила, що під час авіаудару по Газі ліквідувала командира батальйону ХАМАС "Північний Хан Юніс" Тайсіра Мубашера
Про це пише The Times of Israel.
Зазначається, що Мубашер раніше обіймав посаду очільника військово-морських сил ХАМАС, а також декілька посад, пов'язаних із виробництвом зброї для бойовиків.
"Мубашер має великий досвід у військовій службі та як командир, керуючи терористичними атаками, і його вважають близьким до Мохаммеда Дейфа, командувача військовим крилом ХАМАС", - заявили у ЦАХАЛ.
Армія оборони Ізраїлю стверджує, що Мубашер стоїть за смертоносним нападом у 2002 році на передвійськову академію Ацмона в Гуш-Катіфі та за проникненням ХАМАС в Ізраїль через пляж Зікім у 2014 році.
- Під час проведення антитерористичної операції Ізраїлю у Ваді Брукіні, в районі Дженіна ЦАХАЛ ліквідував двох бойовиків, які обстрілювали ізраїльських військових.
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