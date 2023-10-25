ЦАХАЛ заявив про ліквідацію двох бойовиків у таборі Дженін
Під час проведення антитерористичної операції Ізраїлю у Ваді Брукіні, в районі Дженіна ЦАХАЛ ліквідував двох бойовиків, які обстрілювали ізраїльських військових
Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.
"Нещодавно сили ЦАХАЛу та ізраїльської прикордонної поліції проводили антитерористичну діяльність у Ваді Брукіні, в районі Дженіна, і затримали двох осіб, підозрюваних у причетності до терористичної діяльності. Крім того, сили відкривали вогонь у бік озброєних терористів. Попадання виявлено", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється також, що під час контртерористичної операції Армії оборони Ізраїлю в таборі Дженін озброєні бойовики вели вогонь і кидали вибухові пристрої в бік ізраїльських військових.
Тоді у відповідь на атаки БпЛА ЦАХАЛу завдав удару по позиціях бойовиків і зазначив, що було влучання по цілі. Про постраждалих ізраїльських сил безпеки не повідомляється.
- 24 жовтня винищувачі Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по сирійським позиціям у відповідь на ракетні обстріли з території Сирії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.31 Купівля 37.31Продаж 38
- EUR Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе