ЦАХАЛ заявив про ліквідацію двох бойовиків у таборі Дженін

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

"Нещодавно сили ЦАХАЛу та ізраїльської прикордонної поліції проводили антитерористичну діяльність у Ваді Брукіні, в районі Дженіна, і затримали двох осіб, підозрюваних у причетності до терористичної діяльності. Крім того, сили відкривали вогонь у бік озброєних терористів. Попадання виявлено", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що під час контртерористичної операції Армії оборони Ізраїлю в таборі Дженін озброєні бойовики вели вогонь і кидали вибухові пристрої в бік ізраїльських військових.

Тоді у відповідь на атаки БпЛА ЦАХАЛу завдав удару по позиціях бойовиків і зазначив, що було влучання по цілі. Про постраждалих ізраїльських сил безпеки не повідомляється.