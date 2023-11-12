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Ізраїль заявив, що готовий евакуювати немовлят з найбільшої лікарні Гази

12 листопада, 2023 неділя
11:40
Світ сектор Гази

Збройні сили Ізраїлю заявили про готовність евакуювати немовлят із найбільшої лікарні Гази, де, за даними офіційних представників Палестини, загинули двоє новонароджених, а десятки інших опинилися під загрозою через те, що внаслідок інтенсивних боїв у цьому районі закінчилося пальне

Про це пише Reuters.

Палестинські офіційні особи заявили в п'ятницю, 10 листопада, що 11 078 жителів Гази були вбиті в результаті повітряних і артилерійських ударів з 7 жовтня, близько 40% з них - діти.

Представник міністерства охорони здоров'я Гази Ашраф Аль-Кідра зазначив, що лікарня припинила роботу з суботи, оскільки в ній закінчилося паливо. За його словами, в результаті двоє немовлят померли в інкубаторі.

"Ми використовуємо всі примітивні засоби, щоб не втратити більше життів. Але якщо не буде знайдено рішення забезпечити нас паливом або електроенергією, пацієнтам і пораненим загрожує смерть", - сказав Аль-Кідра.

У суботу, 11 листопада, головний військовий речник Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські військові допоможуть евакуювати немовлят із лікарні на прохання персоналу Аль-Шифа.

Водночас директор лікарні Мухаммад Абу Салмія сказав телеканалу Al Jazeera, що захист пацієнтів є пріоритетом. За його словами, лікарня зв’язалася з Червоним Хрестом і повідомила їм про закінчення води, кисню, пального. 

"Недоношені діти, пацієнти реанімації і навіть поранені не могли вижити без електрики... Якщо окупаційні війська хочуть евакуювати поранених у будь-яке місце світу, яке безпечніше, ніж Газа, ми не проти цього", - додав він.

Натомість Ізраїль заявив, що лікарі, пацієнти та тисячі евакуйованих, які знайшли притулок у лікарнях на півночі Гази, повинні залишити сектор, щоб країна могла боротися з озброєними бойовиками ХАМАС, які розмістили командні центри під та навколо лікарень.

ХАМАС своєю чергою заперечує використання лікарень для розміщення власних підрозділів.

Reuters зазначає, що в зв’язку з погіршенням гуманітарної ситуації прикордонна служба Гази повідомила про відкриття в неділю контрольно-пропускного пункту Рафах до Єгипту.

  • Напередодні  президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Ізраїль повинен припинити бомбардування Гази, внаслідок яких гинуть місцеві жителі, зокрема діти та жінки.

Ізраїль
Сектор Гази
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