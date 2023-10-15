Ізраїль знищить ХАМАС, - Нетаньягу

Про це інформує Reuters.

У неділю Біньямін Нетаньяху вперше зібрав розширений надзвичайний кабінет Ізраїлю, заявивши, що національна єдність є сигналом для внутрішньої та зовнішньої аудиторії, оскільки країна готується "знищити ХАМАС" в Газі.

Зустріч, яка проходила у військовому штабі в Тель-Авіві, почалася з того, що міністри вшанували хвилиною мовчання ізраїльтян, які стали жертвами несподіваного наступу ХАМАСу.

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"ХАМАС думав, що нас зруйнують. Це ми зруйнуємо ХАМАС", - сказав Нетаньяху, додавши, що демонстрація єдності надсилає чіткий сигнал нації, ворогу та світу.