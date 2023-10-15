Ізраїль знищить ХАМАС, - Нетаньягу
15 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що військові знищить ХАМАС
Про це інформує Reuters.
У неділю Біньямін Нетаньяху вперше зібрав розширений надзвичайний кабінет Ізраїлю, заявивши, що національна єдність є сигналом для внутрішньої та зовнішньої аудиторії, оскільки країна готується "знищити ХАМАС" в Газі.
Зустріч, яка проходила у військовому штабі в Тель-Авіві, почалася з того, що міністри вшанували хвилиною мовчання ізраїльтян, які стали жертвами несподіваного наступу ХАМАСу.
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"ХАМАС думав, що нас зруйнують. Це ми зруйнуємо ХАМАС", - сказав Нетаньяху, додавши, що демонстрація єдності надсилає чіткий сигнал нації, ворогу та світу.
- Ввечері у суботу, 14 жовтня 2023 року, речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) бригадний генерал Даніель Хагарі виступив із заявою щодо завершення підготовки до наземної фази військової операції "Залізні мечі", покликаної повністю знищити терористичну інфраструктуру угрупування ХАМАС у секторі Гази.
- Учора міністри закордонних справ Ірану і Катару зустрілися у Досі, де високо оцінили роль мусульманських країн у підтримці палестинської справи й закликали до негайного припинення ізраїльської окупації.
- Ранком неділі, 15 жовтня 2023 року, проіранське шиїтське угрупування з Лівану Хезболла здійснило ракетний удар по базі ЦАХАЛа Аль-Рахеб, що на ізраїльсько-ліванському кордоні.
- 15 жовтня Іран звернувся до Ізраїлю з проханням про припинення ескалації конфлікту з ХАМАСом, а також попередив, що відповість, якщо операція продовжиться.
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