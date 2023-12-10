Ізраїльські війська ліквідували нового командира батальйону ХАМАС
Армія оборони Ізраїлю ліквідувала нового командира батальйону "Шеджайя" ХАМАСу Емада Крікае
Про це пише ЦАХАЛ.
Зазначається, що попередній командир батальйону ХАМАС був убитий ЦАХАЛом на початку війни.
"З 2019 року Крікае був заступником командира батальйону ХАМАС "Шеджайя". Раніше він відповідав за підготовку протитанкових ракет у бригаді міста Газа. Він також був частиною протитанкових ракетних обстрілів і терористичних рейдів, які здійснювалися на території Ізраїлю", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що після ліквідації командира батальйону Шеджаія ХАМАСу під час війни Крікае тимчасово обійняв посаду.
- Голова штабу національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі заявив, що ізраїльські війська від початку вторгнення терористів ХАМАСу ліквідували вже щонайменше 7 тисяч бойовиків.
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