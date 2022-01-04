Ізраїльтяни слухають лікарів, а не соцмережі, – реаніматолог про вакцинацію від COVID-19

Про це він сказав у ефірі програми "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на Еспресо.TV.



"В Ізраїлі дуже велика кількість людей похилого віку, як і молоді. Люди слухають рекомендації лікарів, адже хвилюються. В Ізраїлі слухають лікарів, а не Instagram чи інші соцмережі. Лікарі в нас несуть кримінальну відповідальність за те, що вони кажуть, тобто не будь-що, а людям повідомляють те, що досліджено. А також QR-коди для молоді. Не має значення, що казати людям, але один із найбільших стимулів – егоїзм людини і те, що вона не хоче для себе жодних обмежень комфорту", – зазначив Бриль.



Лікар пояснив, що в Ізраїлі останні дні зростає кількість нових випадків зараження штамом "Омікрон" і що хворіють невакциновані громадяни.



"В Ізраїлі 80% людей, які померли від коронавірусної хвороби COVID-19, були не вакцинованими. В цілому у нас померло трохи більше 8 тисяч людей. У пікові дні в Ізраїлі помирало 200 людей. Це було в пік, 2-3 дні було таке. А якби не було вакцинації, у нас би помирало значно більше громадян", – зауважив Бриль.



Лікар також розповів, що в Ізраїлі рекомендовано щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19 через 4 місяці після проходження курсу вакцинації. А потрібна бустерна доза для підвищення кількості нейтралізуючих антитіл, для нейтралізації коронавірусу, щоби була знижена важка захворюваність.

Нагадаємо, 4 січня 2022 року міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко підписав указ про введення третього додаткового щеплення проти COVID-19 для людей віком 60+.